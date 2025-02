DEKRA si accredita per la certificazione ispettiva SERMI

DEKRA, specializzata a livello mondiale nel settore della mobilità sicura, in ispezioni, verifiche di conformità e certificazioni, ha ricevuto l’accreditamento da Accredia per rilasciare certificazioni conformi allo schema UE 2021/1244 – SERMI. Tale certificazione, obbligatoria a partire dal 1° febbraio 2025, è necessaria per accedere alle informazioni diagnostiche e alle funzionalità legate alla sicurezza dei veicoli.

Lo Schema SERMI permette l’accesso standardizzato a informazioni, software e servizi necessari per la riparazione e la manutenzione delle funzioni inserite in un veicolo dal costruttore per prevenire il furto o la sottrazione del veicolo e consentire di rintracciarlo e recuperarlo (es. sistemi antifurto, GPS, immobilizzatori e altre tecnologie annesse all’aspetto “security”). Tramite un’unica procedura di autenticazione e credenziali ricevute con il Certificato SERMI, Operatori Indipendenti (IO) e Fornitori di Servizi Remoti (RSS) potranno accedere alla sezione dedicata nei portali tecnici dei Costruttori di veicoli.

Certificazione SERMI

Il processo di certificazione SERMI è basato su una valutazione documentale rigorosa, di specifici requisiti quali, ad esempio, la proprietà dell’azienda, legittimità dell’attività, assenza di sanzioni penali, polizza assicurativa e conformità alle procedure. Al termine della verifica documentale DEKRA rilascerà il Certificato di autorizzazione SERMI, valido per cinque anni, dopo aver accertato che tutti i requisiti siano rispettati. L’attività di controllo sarà rafforzata con ispezioni periodiche in campo durante il quinquennio di validità del certificato.

Vantaggi per le officine

La certificazione SERMI offre numerosi vantaggi per le officine. Prima di tutto, permette di accedere facilmente a tutte le informazioni necessarie per garantire servizi affidabili in ambito di sicurezza. Con un'unica autorizzazione, è possibile ottenere tutti i dati sui sistemi di sicurezza dei diversi produttori, semplificando il lavoro e migliorando l’efficienza operativa. Inoltre, ottenere questa certificazione aumenta la competitività delle officine, distinguendole sul mercato e rendendole più attraenti per nuovi clienti. Infine, rafforza i marchi e la fiducia dei clienti, garantendo riparazioni di qualità e dimostrando l’impegno per la sicurezza e la professionalità.

Secondo Daniele La Regina, Vice President DEKRA e Head of Sustainability: “L’ accreditamento di DEKRA, anche in Italia, per la certificazione SERMI rappresenta un passo strategico per il futuro della sicurezza e della manutenzione dei veicoli. In un settore in continua evoluzione, in cui l’accesso ai dati del veicolo è sempre più regolamentato, il nostro obiettivo è supportare le officine e gli operatori indipendenti nel garantire interventi sicuri, efficienti e conformi agli standard europei. Con l’introduzione della certificazione SERMI, le officine avranno la possibilità di accedere alle informazioni tecniche necessarie con un processo chiaro e standardizzato, aumentando la loro competitività”.

In questo contesto, affidarsi a DEKRA significa scegliere un partner leader nel campo della sicurezza, con un’esperienza consolidata e una competenza approfondita nel settore. L’azienda mette a disposizione una piattaforma dedicata, che garantisce un supporto continuo e interattivo, consentendo di monitorare in tempo reale lo stato di avanzamento dei lavori.

DEKRA è a disposizione di tutti gli Operatori Indipendenti (Independent Operator – IO) e Fornitori di Servizi Remoti (Remote Service Suppliers – RSS) che vogliano ottenere la Certificazione SERMI.