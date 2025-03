Festa del Papà, Bordignon, Forum delle Associazioni Familiari: “Valorizzare il ruolo del padre per una famiglia più forte ed equilibrata”

"L’esperienza della paternità è una delle più straordinarie che possano essere vissute. Tuttavia, in questa epoca di complessità, è forse il lavoro più difficile del mondo perché oggi significa saper appassionare alla vita e alle relazioni positive con gli altri ed essere in grado di educare al limite. Saper dire dei no motivati, a volte faticosi, e soprattutto saper indirizzare verso desideri generativi e in un contesto che troppo spesso propone modelli distruttivi e violenti. Educare significa pensare ad un progetto che consideri la libertà e l'unicità di un figlio tenendo conto soprattutto che la variabile “tempo” è fondamentale. Fare il papà perciò ha bisogno di tanto tempo e di tanto “tempo buono”. In questo senso, il significativo aumento nell’uso del congedo di paternità, passato dal 19,2% dei padri aventi diritto nel 2013 al 64,5% nel 2023, è un segnale incoraggiante di un cambiamento culturale in atto. Tuttavia, come rilevato dall’INPS, circa il 35% dei padri ancora non ne usufruisce: è un dato che ci invita a riflettere sulla necessità di promuovere una maggiore consapevolezza sul ruolo essenziale del padre all’interno della famiglia. La presenza attiva e responsabile del padre fin dai primi giorni di vita del bambino ha effetti positivi e duraturi sullo sviluppo emotivo e relazionale dei figli, contribuendo a un modello educativo più integrato tra padri e madri. Essere padri significa non solo sostenere economicamente la famiglia, ma anche essere un credibile punto di riferimento nella crescita e nell'educazione dei figli. È fondamentale continuare a rafforzare il congedo di paternità, estendendolo anche ai lavoratori autonomi, per favorire una reale condivisione delle responsabilità familiari e promuovere una cultura della genitorialità condivisa. Un padre supportato nel suo ruolo, presente e coinvolto, è una risorsa preziosa per la famiglia, per l'intera società, per il futuro del Paese”. Lo ha dichiarato Adriano Bordignon, Presidente del Forum delle Associazioni Familiari, in merito ai dati INPS in vista della Festa del Papà.