Progetto Stargate. Davide D’Arcangelo (Founder Next4): “Sfida strategica per il primato nel campo dell’innovazione”

"Il Progetto Stargate è il grande programma di politica industriale lanciato da Donald Trump per riportare il presidio tecnologico negli Stati Uniti. Rappresenta una straordinaria iniziativa nel campo dell’Intelligenza Artificiale che potrà diventare un modello di riferimento nel dialogo tra pubblico e privato per quanto riguarda il campo dell’innovazione. L’enorme deregulation annunciata dalla nuova amministrazione statunitense è anche una sfida portata alle estreme conseguenze verso la Cina. Le dinamiche della globalizzazione che hanno caratterizzato gli ultimi vent’anni stanno cambiando totalmente. Gli USA stanno portando nel proprio Paese non soltanto il primato della conoscenza ma anche della produzione, basti pensare al primato strategico per la realizzazione dei microchip. Nel suo rapporto Draghi aveva indicato questo settore come una priorità. In tal senso, l’Europa non può limitarsi a regolamentare ma dovrebbe giocare un ruolo politico più importante”. Lo ha dichiarato Davide D'Arcangelo, Founder di Next4, holding di investimento qualificata e piattaforma d’innovazione dedicata a startup e PMI innovative, intervenuto a Rainews24, in merito al progetto Stargate sull'intelligenza artificiale presentato alla Casa Bianca.