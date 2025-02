Summit Bambini. Bordignon, Forum Nazionale Associazioni Familiari: “Sostenere famiglia come luogo di crescita e di educazione e difendere i minori dai social”

“I bambini sono la speranza e il futuro dell’umanità. Calpestarne i diritti significa ledere nel profondo l’umanità di ognuno, sradicando le radici dell’uomo e distruggendo i ponti sul futuro. Colpisce il crescente numero di bambini che, quotidianamente, sono costretti a vivere in condizioni di violenza, discriminazione ed emarginazione. La guerra e i conflitti armati li privano della possibilità di una vita serena e di crescita, esponendoli a traumi che segnano per sempre il loro futuro. Non possiamo ignorare, inoltre, la piaga della schiavitù e dello sfruttamento, che ancora oggi colpisce milioni di bambini, privandoli non solo della libertà, ma anche della dignità. Non possiamo restare inermi di fronte al numero esorbitante di bambini che perdono la vita o subiscono violenze nelle migrazioni dai loro paesi di origine. Ferisce inoltre vedere come vengano esposti senza protezione alle piaghe della comunicazione digitale indiscriminata: violenza, pornografia, discriminazioni, cyberbullismo e dipendenze entrano nelle loro vite attraverso il mondo digitale, senza un adeguato diaframma. Stiamo assistendo come afferma Papa Francesco ad una “crisi morale globale” attorno alle ingiustizie perpetrate sui più piccoli.

Accanto a queste sfide globali, c'è un problema che ci riguarda intensamente il nostro Paese e che richiede un’attenzione particolare: la denatalità. La crescente difficoltà delle famiglie a mettere al mondo figli, spesso causata anche da condizioni economiche difficili, dalla mancanza di supporto alla genitorialità e da una cultura che sembra marginalizzare la famiglia con figli, rappresenta una minaccia per il nostro futuro, spingendo le famiglie ad isolarsi e ad avere sempre meno figli. Non possiamo permettere che il numero di bambini diminuisca e che la presenza di un bambino sia un indicatore che avvicina le famiglie alla povertà, come troppo spesso accade. Piuttosto dobbiamo impegnarci perché ogni bambino merita di essere “pensato”, amato, protetto e accolto come un tesoro prezioso.