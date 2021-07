A Malpensa crescono i brand del lusso. Fiumicino tra i big duty free in Europa

Nonostante il calo turistico dovuto alla pandemia non sembrano essersi arrestati i progetti di travel retail negli scali più frequentati del paese. Negli scorsi mesi l'aeroporto di Malpensa ha visto numerose aperture. La maison fiorentina Gucci ha ingrandito notevolmente la sua boutique, e sono approdati nuovi marchi come Fratelli Rossetti, Loro Piana, Zegna. Per l'autunno si attende un'apertura di Dolce e Gabbana. Per il 2022 è in programma l'ampliamento di Hermès.

Stesso proliferare a Fiumicino. Da poche settimane l'aeroporto Leonardo Da Vinci ospita la prima apertura di travel retail di Brunello Cucinelli. Prada nella struttura ha invece svecchiato i suoi locali, e Victoria's Secret ha inaugurato un temporary store. L'aeroporto aprirà inoltre una delle nuove aree di imbarco con uno dei più grandi duty free d'Europa, di circa 3 mila metri quadrati.

Innovazioni anche dal punto di vista digital. Fresco di lancio il Milano Malpensa Marketplace, una piattaforma che permette ai passeggeri di prenotare prodotti (dei marchi aderenti) per poi acquistarli una volta giunti in aeroporto. A Fiumicinoprosegue positivamente il servizio di personal shopping via social.