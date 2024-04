Abi, Profumo punta alla poltrona di Patuelli con l'intesa tra Messina e Orcel

Presidenza Abi, Intesa e Orcel preparano il terreno a Profumo

Francesco Profumo. E' questo il nome del favorito per la presidenza di Abi. In vista dell'assemblea del 9 luglio, sono cominciate da tempo le grandi manovre per la successione di Antonio Patuelli, che sta chiudendo il suo quinto mandato. A Repubblica risulta che al momento i possibili candidati siano tre, in ordine di probabilità: il presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro, l’ex presidente della Compagnia di San Paolo Francesco Profumo e lo stetto Patuelli.

Secondo quanto scrive Repubblica, a far propendere per l'ipotesi Profumo ci sarebbe il fatto che "l’ad di Intesa Sanpaolo Carlo Messina, uscito allo scoperto dal 6 febbraio sul dossier, avrebbe saldato l’asse con Unicredit - l’altra grande banca italiana – per rivendicare i ruoli di peso nel prossimo vertice. Unicredit dovrebbe così mantenere per la manager Ilaria Dalla Riva la presidenza del Comitato affari sindacali, mentre la scelta del presidente agevolerebbe il ritorno di Intesa Sanpaolo nel Casl".

Tra pochi giorni si capiranno le chance di Profumo, prosegue sempre Repubblica, in occasione del rinnovo del vertice di Banca Fideuram. "Profumo potrebbe comparire tra i 10 nomi, e ambire alla presidenza di Fideuram al posto dell’ex manager interno Paolo Molesini. Un modo per avvicinare la guida dell'Abi.