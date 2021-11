Abi, Patuelli all'unanimità ma senza Bnl . Munari non partecipa al voto

Ecco perché Munari ha lasciato il comitato esecutivo prima della consultazione in Abi su Patuelli

Unanimità per il quinto mandato di Antonio Patuelli a Palazzo Altieri, ma con l’assenza di Andrea Munari. Non è passato inosservato negli ambienti bancari che ieri il neo presidente (da aprile) di Bnl-Bnp, che ha partecipato come tutti gli altri presidenti dei gruppi del credito (da remoto, eccetto il ministro dell’Economia Daniele Franco) al comitato esecutivo di ieri dell’Abi e ha preso anche la parola durante gli interventi dei diversi vertici, al momento della votazione per confermare il quinto mandato del banchiere della Cassa di Ravenna alla guida dell'associazione di piazza del Gesù non abbia espresso la sua preferenza, perché assente.

A quanto risulta ad Affaritaliani.it, Munari infatti ha lasciato la riunione prima della consultazione. Uscita che ha fatto scattare diversi interrogativi fra chi segue da vicino le vicende delle banche tricolori e ha scatenato le dietrologie. Tanto che qualcuno si è pure spinto a ricordare quando nel 2006 il predecessore di Munari alla presidenza dell’istituto, passato in quell’anno ai francesi, Luigi Abete al momento della votazione per Corrado Faissola come numero uno dell’Abi lasciò in polemica l’assemblea dell’associazione bancaria in via della Conciliazione a Roma.

Si tratta dunque di un segnale lanciato al capo di Palazzo Altieri da una banca al momento finita nel mirino dei sindacati per la ristrutturazione in atto e non sostenuta a dovere, sono le esegesi, dalla confederazione di categoria? Ufficialmente niente di tutto questo, perchè da Bnl-Bnp fanno sapere che per Munari si è trattato di una semplice sovrapposizioni di impegni, dopo una prima parte di interventi in Abi durata più del previsto. Nessuna dietrologia, tanto il risultato era scontato, si aggiunge.

