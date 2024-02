Addio a Jacob Rothschild, filantropo ed erede della famiglia di banchieri

Morto Jacob Rothschild, finanziere e uomo d'affari britannico

Lord Jacob Rothschild, finanziere, filantropo e membro illustre della rinomata dinastia bancaria britanica Rothschild si è spento a 87 anni. Una vita segnata da un profondo impegno nel mondo finanziario e nel sostegno alle cause umanitarie, Rothschild è stata un faro per molti, per quelli che l'hanno ammirato e "studiato", lasciando un'eredità indelebile nella storia economica e sociale europea.

Nato nell'aprile del 1936, Lord Rothschild ha trascorso i primi anni di formazione all'Eton College, culminando gli studi con una laurea in storia al Christ Church, Oxford. Sin da giovane, Jacop dimostra un'intelligenza acuta e una determinazione senza pari, qualità che avrebbero caratterizzato e segnato tutta la sua carriera, che inizia nel 1963 nella compagnia di famiglia, la NM Rothschild & Sons.

Entrato a far parte della prestigiosa azienda subito dopo l'università, Lord Jacob si è subito fatto notare per l'ineguagliabile talento in ambito finanziario. Tuttavia, è stata la sua ambizione e visione a portarlo a rompere con le tradizioni familiari per fondare, con la sua quota, nel 1980 la J Rothschild Assurance Group a Londra. Questo momento segna l'inizio di un nuovo capitolo nella sua vita professionale.

Oltre a dedicarsi al suo impero finanziario, diversi e notevoli sono stati i ruoli professionali svolti da Rothschild nel corso della sua carriera. Rothschild divenne presidente di RIT Capital Partners nel 1988 per poi dimettersi nel 2019. È stato vicepresidente di BSkyB Television, ha diretto RHJ International (ora noto come BHF Kleinwort Benson Group) ed è stato anche membro del consiglio del Ducato di Cornovaglia per l'allora Principe di Galles. Inoltre, appassionato d'arte, ha servito come fiduciario della National Gallery dal 1985 al 1991 e ha presieduto il National Lottery Heritage Fund. Nel 2002, la regina Elisabetta II lo ha insignito dell'Ordine del Merito per il suo impegno nei campi delle arti, della letteratura, dell'apprendimento e della scienza.

Ma la sua influenza si estendeva ben oltre i confini del mondo finanziario e culturale. Figlio di Victor, terzo barone Rothschild, e di una madre di fede anglicana convertita all'ebraismo, Lord Jacob è stato un devoto marito per cinquant'anni (sposò Serena Mary Dune) e un padre amorevole per i suoi quattro figli. Proprio alla primogenita Hannah, Lord Jacob lascia un patrimonio di circa 950 milioni di euro.

Il contributo di Lord Rothschild alla filantropia è stato altrettanto significativo. Con donazioni generose a favore di varie cause, ha dimostrato un profondo senso di responsabilità sociale. In particolare, è stato di notevole rilievo il suo sostegno a Israele attraverso la presidenza della Yad Hanadiv, la fondazione di famiglia, attraverso la quale ha donato circa 75 milioni di euro a supporto di alcune cause.

L'eredità dei Rothschild, che risale al 1815 grazie all'abile manovra finanziaria di Nathan Mayer Rothschild, ha avuto in Lord Jacob un custode devoto e visionario. La sua leadership in RIT Capital Partners e il suo coinvolgimento in diverse istituzioni finanziarie e culturali hanno contribuito a modellare il panorama economico e artistico europeo. Lord Jacob rimarrà un emblema e un autentico punto di riferimento nel settore.