Rothschild fuori dalla Borsa dopo 185 anni: pronta l’Opa per il delisting

Rothschild & Co fuori dalla Borsa, il titolo vola a Parigi

È la fine di un’era. La prestigiosa banca franco britannica Rotshild & Co è pronta a lasciare la Borsa di Parigi. La famiglia, azionista al 38,9% attraverso la holding Concordia, ha annunciato di lanciare un’Opa finalizzata al ritiro del titolo dal listino dopo 185 anni di storia. L’annuncio ha trovato fin da subito il “placet” del mercato: il titolo a metà giornata ha messo a segno un progresso del 16,8% a 47 euro, mentre l'indice Cac 40 ha ceduto l'1,4%. La holding ha reso noto che “intende presentare un'offerta pubblica di acquisto semplificata su Rothschild & Co al prezzo di 48 euro per azione, dividendo annesso e richiedere l'attuazione dello squeeze-out”.

Concordia, che detiene quasi il 40% del capitale e il 47,5% dei diritti di voto di Rothschild & Co è “attualmente in trattative avanzate con investitori e banche per finalizzare il finanziamento dell'offerta", ha dichiarato la holding in un comunicato, sottolineando che il deposito dell'offerta è condizionato alla finalizzazione di tali trattative. Il prezzo di 48 euro per azione rappresenta “un premio del 19% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì 3 febbraio alla Borsa di Parigi e del 27%, 34% e 36% rispettivamente nei confronti del prezzo medio ponderato ai volumi di 60, 120 e 180 giorni prima di quella data, oltre che un premio del 15% rispetto al massimo storico raggiunto il 13 gennaio 2022".