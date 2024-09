Addio BoboTv. Adani, Cassano e Ventola fondano la loro società di podcast e dimenticano Vieri

Adani, Cassano e Ventola fondano la loro società di podcast, nasce "Viva El Futbol"

C’è una società nuova di zecca ed un amministratore unico nella persona di Daniele (“Lele”) Adani dietro al nuovo programma “Viva El Futbol” partito con l’inizio del campionato via streaming su Twitch e che vede coinvolti lo stesso Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola.

A Milano, infatti, davanti al notaio Francesca Colombo si sono presentati qualche settimana fa i tre per costituire la nuova Viva El Futbol srl basata nel capoluogo lombardo in via Petrarca, di cui appunto Adani è stato nominato amministratore unico mentre il capitale sociale di 10mila euro è stato ripartito con quote paritarie del 33,3%.

La newco ha come oggetto “l’attività editoriale in genere, di produzione e distribuzioni di prodotti video e musicali”, ma anche “la gestione dell’immagine di artisti e il merchandising di sportivi professionisti fermo restando lo svolgimento delle funzioni di procuratore sportivo da parte di soggetti appositamente abilitati dal relativo regolamento” e il marketing “in particolare nel settore dell’attività sportiva”. Adani, Cassano e Ventola hanno lanciato il loro nuovo format dopo la rottura con Christian Vieri e la fine della “BoboTv”.