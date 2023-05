Adidas si affida a Pharrell per una nuova versione delle sneakers Samba

Adidas affida a Pharrell la collezione delle sneakers Samba

Adidas ha introdotto nella sua collezione Humanrace Samba Colors by Pharrell, una linea di sneakers da ginnastica realizzata in collaborazione con il musicista Pharrell Williams, che si presenta in una varietà di colorazioni che rappresentano la diversità e l'energia dell'essere umano. Questa collezione nasce dalla volontà di celebrare l'eredità della classica silhouette delle scarpe Adidas, unita alla passione di Pharrell per il lusso e i colori vivaci.

Mentre il modello "Samba" tradizionalmente presenta un puntale in pelle scamosciata, Pharrell ha elevato la silhouette utilizzando una tomaia in pelle di alta qualità e lacci in pelle forniti da Ecco Leather, un produttore specializzato in pellami innovativi e di alta gamma. Le materie prime, provenienti dai Paesi Bassi, vengono trasformate in pelli di Adidas Samba Leather attraverso l'utilizzo della tecnologia di concia a risparmio idrico di Ecco Leather, che consente di risparmiare 20 litri di acqua per ogni pelle prodotta, garantendo una maggiore durata del colore e prestazioni migliori. La linguetta estesa è un omaggio alla storia sportiva delle scarpe e all'incomparabile tradizione del marchio nel campo del calcio.

La collezione parte da una base tradizionale bianca o nera e include una varietà di colori monocromatici, come il giallo, l'arancione, il rosa, il lilla, il rosso e il verde esclusivo Humanrace. Per catturare appieno la gamma di colori e i materiali di alta qualità presenti nella collezione, Adidas ha affidato la campagna pubblicitaria a Scheltens & Abbenes, il cui anteprima delle immagini svela le colorazioni Charcoal, White e Terracotta che verranno rilasciate successivamente.

Adidas e Pharrell Williams hanno già collaborato in passato per le scarpe Superstar e Nmd. Nel 2022 hanno lanciato "Humanrace Samba" in due diverse colorazioni. La collezione Humanrace Samba Colors by Pharrell è disponibile su adidas.it, humanrace.com e presso gli store Extra Butter di New York City e Offspring a Londra.