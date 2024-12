Entrate, il governo ha scelto il nuovo direttore: Carbone al posto di Ruffini

Entrate, il governo ha fretta di sostituire Ruffini: la nomina in Cdm

Ernesto Maria Ruffini nei giorni scorsi, complici anche le polemiche sul suo possibile ruolo da federatore della sinistra - ha deciso di rassegnare le dimissioni da direttore dell'Agenzia delle Entrate. L'annuncio è arrivato a sorpresa e il governo si è trovato spiazzato ma ha deciso di accelerare per sostituirlo. Già oggi in Consiglio dei ministri potrebbe essere annunciato il nome del suo successore. La scelta - in base a quanto risulta a Il Corriere della Sera - cadrà su Vincenzo Carbone, attuale vicedirettore Capo divisione contribuenti. Il profilo di Carbone è quello di un dirigente di lungo corso entrato nel 1997 nelle file del ministero delle Finanze, attraverso un concorso. Negli anni ha ricoperto una serie di incarichi all’interno dell’agenzia delle Entrate, a partire dal ruolo di capo ufficio del contenzioso tributario, proseguendo come direttore centrale grandi contribuenti, fino all’attuale posizione ai vertici della divisione contribuenti.

Una nomina assegnata a Carbone proprio da Ruffini nel luglio dello scorso anno. L’opzione di risolvere la partita per la guida dell’Agenzia con il nome di Carbone, - prosegue Il Corriere - chiuderebbe la strada all’altro candidato: Luigi Vinciguerra, generale della Guardia di finanza, al momento a capo del terzo reparto operazioni del Comando generale. Vale ricordare che entrambi i candidati godono dell’apprezzamento sia del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, sia del viceministro Maurizio Leo. Con la nomina di Carbone inizia dunque un nuovo corso.