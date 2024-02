Agnelli, John e l'ultimo tentativo di pace con Margherita. La chat tra i due

Eredità Agnelli: Margherita a John: "Ti sembra un segnale di pace questo?"

Ormai la faida Agnelli per l'eredità è senza esclusione di colpi. Margherita da una parte e John Elkann dall'altra non cedono e l'inchiesta che vede indagato proprio il numero uno di Exor non aiuta a far distendere gli animi. Spunta una chat, risalente al giorno dopo il funerale di Marella, nonna di John e madre di Margherita. Il 24 febbraio del 2019 John scrive a Margherita. "Ieri abbiamo salutato la Nonna con amore e serenità". Elkann - riporta La Verità - in quel messaggio insiste su come sia importante "per me stare in pace e rispettare la tua pace". Ciò significa "non interferire nel tuo equilibrio e nel tuo mondo, ma esserne rispettoso, augurandomi che tu decida di fare altrettanto". Poi prosegue: "Se ti fa piacere, facciamo una passeggiata e parliamo quando vuoi". Senza però - prosegue La Verità - nessun accenno al fatto che avesse ordinato ai suoi legali di depositare la causa in Svizzera sulla nota vicenda dell'eredità dell'Avvocato. Ma la risposta di mamma Margherita fu gelida.

La donna gli rispose dopo due giorni di meditazione. "Caro Jaki, ti ringrazio per il tuo messaggio laconico". Poi aggiungeva altri rimproveri: "Capisco - riporta La Verità - che tu non hai il tempo di scrivere una lettera. Capisco male invece la tua interpretazione di pace: a me pare molto più simile ad un "vai a quel paese, per non dire altro". Margherita fa un riferimento preciso ad un episodio messo in atto da John appena la nonna è spirata: "La chiusura brutale della casa di Roma con la sorveglianza quasi inesistente è un esempio di pace? Tutto quello che è avvenuto negli ultimi anni è un esempio di pace? A me - conclude Margherita e lo riporta La Verità - sembra prepotenza e me ne dispiaccio assai poiché non è così che ti ho cresciuto né conosciuto". Margherita poi non apprezzò il fatto che John in quel messaggio avesse messo in copia tutto il resto della famiglia. "La mia risposta, al contrario tuo, è indirizzata solo a te".