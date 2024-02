Agnelli, la lite furibonda tra eredi: "Devi farti curare. Anche Lapo..."

Eredità Agnelli, il tutti contro tutti. Gli otto figli di Margherita e lo scontro in chat

Nuovi retroscena sulla faida per l'eredità degli Agnelli. Spuntano alcune chat eloquenti che fanno capire come in rapporti tra i figli di Margerita siano molto tesi, non solo tra quelli di primo e secondo letto, ma addirittura all'interno della stessa famiglia, perché a litigare pesantemente e avere idee opposte sulla cosa giusta da fare sono i fratelli de Pahalen, Maria la più grande sembra essere dalla parte di John, Ginevra e Lapo, mentre gli altri quattro fratelli le danno contro. Lo scontro - si legge su La Verità - va in scena nei giorni successivi al funerale di nonna Marella, nella primavera del 2019, quando John Elkann tenta il riavvicinamento con mamma Margherita, sarà l'ultimo tentativo di riappacificazione tra i due. John scrive alla mamma: "Vediamoci, facciamo una passeggiata e parliamo". La reazione è gelida: "Non ti ho cresciuto così, tu parli di pace ma non vedo da parte tua gesti concreti. Sei un prepotente". Da qui parte la furibonda lite in chat tra fratelli.

Maria, la figlia più grande dei De Pahlen, scrive nel gruppo, criticando l'idea della passeggiata e criticando l'idea che le sembra "ipocrita". Poi si rivolge alla sorella Tatiana: "Vuoi cancellarmi dal gruppo? Decidi tu per tutti? Le persone non sono pedine. Pensavo - dice la donna e lo riporta La Verità - che la morte della nonna avesse placato queste esplosioni di abuso di potere, ma ahimè no!". Interviene John, in difesa di Maria: "Tu esisti e quindi non farti del male, concentrati sulla parte legale e sulla tua vita".

John insiste per quell'incontro con Margherita e a quel punto interviene Tatiana - prosegue La Verità - e pretende che la "russa", così chiamano con disprezzo la sorella Maria che vive in Georgia, venga messa in riga. E Sofia, una delle gemelle, va oltre e le dice di seguire le orme sue e dei suoi fratelli e andare in terapia, per affrontare il difficile momento familiare (figli portati via e problemi economici) che sta affrontando. "L'unica cosa che ti posso consigliare - dice Sofia a Maria - è di andare in un posto e cercare l'aiuto giusto. Io l'ho fatto, e anche Anna, Tatiana e Lapo lo hanno fatto. Quando vieni da un ambiente così complesso e doloroso è la cosa giusta da fare".