Air Dolomiti, anno da record. E per il 2024 progetta nuove rotte

La compagnia aerea Air Dolomiti, con sede a Verona e facente parte del gruppo Lufthansa, chiude l'anno 2023 con risultati super, trasportando un record di 3 milioni di passeggeri e superando i 500 milioni di euro di ricavi. Con prospettive ambiziose per il 2024, la compagnia si prepara ad ampliare la sua offerta, portando la flotta da 20 aerei a 26. Lo scrive il Corriere della Sera.

Il CEO, Steffen Harbarth, sottolinea che l'obiettivo di Air Dolomiti rimane invariato, mantenendo il modello di business focalizzato su collegamenti verso gli hub. Harbarth, subentrato nel 2022 a Joerg Eberhart, ora responsabile delle strategie del gruppo, anticipa un anno dinamico e positivo. L'eventuale ingresso di un altro vettore italiano nel gigante europeo avrà conseguenze sul network di Air Dolomiti, ma Harbarth chiarisce che la discussione su rotte e ruoli sarà possibile solo dopo l'approvazione dell'Unione Europea.

"Cresceremo a prescindere dal dossier", afferma Harbarth, sottolineando la missione della compagnia nel collegare l'Italia con la Germania e, presto, con la Svizzera. La flotta aggiuntiva consentirà di aumentare le frequenze e lanciare nuove rotte, come il collegamento tra Firenze e Zurigo, sfruttando anche il centro di manutenzione in Toscana. L'espansione della flotta comporta anche nuove assunzioni, con Harbarth spiegando che ogni nuovo aeromobile richiede un considerevole numero di personale. "Dovremo assumere 240 persone", afferma, delineando le diverse figure professionali necessarie per ogni singolo velivolo.

Nonostante la persistente influenza del Covid nel settore corporate, Air Dolomiti registra un aumento nei flussi turistici, con un ritorno deciso di viaggiatori americani, giapponesi e coreani. Harbarth nota che, nonostante un aumento generalizzato delle tariffe del 15-20%, la compagnia deve considerare gli aumenti dei costi operativi che coinvolgono tutti i vettori. In conclusione, Air Dolomiti si prepara a un futuro promettente, puntando a consolidare la sua posizione nel mercato dell'aviazione.