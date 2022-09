Aiuti di Stato post Covid, soldi a Ferragni e Fedez. Fondi finiti anche ai vip

Aiuti di Stato, soldi anche ad influencer, calcaitori e viro-star

Gli aiuti di Stato per fronteggiare l'emergenza Covid non sono andati solo a famiglie povere ed imprese in difficoltà economiche. Questo è quanto emerge da un'inchiesta di Panorama, che rivela che una serie di vip e personaggi pubblici hanno ricevuto a vario titolo sostegni economici e sgravi fiscali erogati dallo Stato durante l’emergenza sanitaria dai governi Conte II e Draghi. Oltre ai politici, gli aiuti di Stato sono finiti anche nelle tasche di influencer, calciatori, cantanti e fotografi. A partire dalla coppia Fedez-Ferragni. La madre del rapper super-tatuato ha ottenuto, con accredito diretto previsto dal decreto sostegni bis, più di 270mila euro.

Altri 10mila euro - prosegue La Verità che anticipa il contenuto dell'inchiesta di Panorama - sono stati erogati alla holding Zedef, sempre riconducibile alla famiglia Lucia. La Sisterhood di Chiara Ferragni si è aggiudicata uno sconto Irap da 140mila euro. Altre due società riconducibili alla popolare influencer hanno beneficiato di garanzie totali su finanziamenti che in complesso superano 1.7 milioni di euro. Tra sgravi fiscali, garanzie sui finanziamenti e aiuti diretti, i fondi che dovevano contrastare la povertà determinata dal Covid sono andati anche a società riconducibili a Francesco Totti e Oliviero Toscani e Gianluca Vacchi. Ma si arriva fino al caso paradossale degli aiuti di Stato a Roberto Burioni: la virostar televisiva che deve soprattutto al Covid il suo successo e in parte anche i suoi guadagni.