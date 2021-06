Al via l'orario estivo di Trenitalia: 1200 nuovi treni per raggiungere il mare

Al via l'orario estivo di Trenitalia. Nuovi collegamenti con le mete estive

Connettere i territori attraverso la mobilità integrata e sostenibile, consentendo alle persone di riscoprire l'Italia viaggiando in treno in totale sicurezza: sono questi i principali obiettivi dell'orario estivo di Trenitalia (gruppo Fs Italiane) al via da domenica 13 giugno. "Una modalità sostenibile, integrata e sicura, che alleggerirà il traffico stradale, in linea con la visione del Ministero e del Pnrr che punta alla 'cura del ferro' per facilitare lo shift modale", ha commentato il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. I dettagli del nuovo orario sono stati illustrati oggi da Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, Sabrina De Filippis e Paolo Attanasio, rispettivamente direttori delle divisioni Passeggeri Regionale e Lunga Percorrenza.

Tra le principali novità dell'orario estivo di Trenitalia, il nuovo Frecciarossa notturno Milano-Reggio Calabria, i nuovi collegamenti Frecciarossa Fast fra la Lombardia e la Calabria e i nuovi collegamenti regionali verso le mete estive della Penisola con soluzioni integrate treno, bus, traghetto e mobilità dolce. Su tutta la flotta è confermata la capienza massima al 50%. Nell'orario estivo sono oltre 150 le fermate al giorno in più delle Frecce dedicate al traffico turistico estivo, con 230 collegamenti quotidiani per le città d'arte, il mare, la montagna. A queste si aggiungono nuove fermate per gli Intercity, circa 1.200 collegamenti regionali verso il mare e 400 verso le mete della natura, oltre a circa 1.400 collegamenti per le città d'arte, per un totale di oltre 5.800 corse regionali al giorno a cui si aggiungono i circa 1.000 treni regionali al giorno di Trenitalia Tper.

"I servizi proposti vanno nella direzione auspicata per ridurre le distanze tra il Nord e il Sud del Paese e tra città e aree interne - ha affermato Giovannini - e offrono nuovi e interessanti collegamenti per raggiungere le località turistiche e le città d'arte, favorendo anche il turismo di prossimità nel nostro Paese. I nuovi servizi proposti e ottimizzati faciliteranno il collegamento con porti e aeroporti e favoriranno la scelta di spostarsi in treno anche in vacanza: una modalità sostenibile, integrata e sicura, che alleggerirà il traffico stradale, in linea con la visione del Ministero e del Pnrr che punta alla 'cura del ferro' per facilitare lo shift modale. Vanno in questa direzione anche le iniziative di Trenitalia che consentono di portare in treno le biciclette per favorire la mobilità dolce attraverso le ciclabili, e i biglietti integrati per usufruire di diverse modalità di trasporto con un unico titolo di viaggio".

"Il piano di Trenitalia - ha sottolineato il ministro - è la conferma che il cambiamento verso una mobilità più sostenibile, che ho voluto riconoscere anche nel nuovo nome del Ministero, è già in atto. Per questo auspico che le soluzioni di mobilità sostenibile e integrata presentate con l'orario estivo di Trenitalia possano diventare una formula strutturale anche anticipando i vantaggi che verranno conseguiti con la realizzazione dei progetti del Pnrr".