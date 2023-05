Alessandro Michele non più disoccupato, l'ex Gucci verso Walter Albini? Rumor

Alessandro Michele, da Gucci a Walter Albini? Le voci si rincorrono. Che cosa è certo

Alessandro Michele, ex direttore creativo di Gucci, potrebbe tornare in pole per la guida di un altro noto e stimato brand italiano? Le voci si rincorrono da qualche settimana ma nulla è ancora certo. L'unico fatto attestato è che il noto brand italiano Walter Albini sta per tornare in pista: la conferma ufficiale è arrivata la mattina del 9 maggio. E, secondo quanto scrive La Stampa, a rilanciare il brand dello stilista, fondato negli anni Settanta e ormai fermo da più di quarant'anni, è Bidayat, piattaforma d'investimento dell'Alsara Investment Group, che opera tra Europa, Medio Oriente e Nord Africa: nei mesi scorsi Bidayat ha acquisito la proprietà intellettuale del marchio nonché la maggior parte del suo preziosissimo archivio, fino a oggi di proprietà di Barbara Curti, la cui madre è stata una delle prime e più appassionate clienti del designer.

"Siamo onorati di aver riscoperto questo gioiello nascosto della moda italiana", ha dichiarato il fondatore e presidente di Bidayat Rachid Mohamed Rachid, già chairman di Valentino e Balmain, entrambi marchi parte del gruppo qatariano Mayhoola. Su questo punto, in realtà- rivela La Stampa- si sono già scatenati voci e ipotesi, che all'unanimità indicano Alessandro Michele come futuro direttore creativo del rinato brand. Una scelta che, chiosa il quotidiano di Torino, "se fosse vera, avrebbe molto senso: Albini è sempre stato uno dei riferimenti creativi dello stilista romano; entrambi hanno rivoluzionato il costume contemporaneo, ed entrambi hanno lavorato su un'idea di moda".