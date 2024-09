Allianz tifa per il matrimonio Commerzbank-Unicredit. Il colosso delle assicurazioni tedesco ha fatto la sua scelta

Commerbank, nuovo alleato di peso per UniCredit in Germania: Allianz vuole il matrimonio tra le due banche

Mentre cominciano ufficialmente i colloqui tra Commerbank e UniCredit, dopo l'ingresso della banca italiana, potenzialmente con il 21% delle quote, nel secondo istituto di credito della Germania, si allentano anche le tensioni (almeno a parole) intorno a questa operazione. Il mercato benedice un’eventuale fusione dando slancio alla performance dei titoli in Borsa e anche dal management della banca tedesca arrivano dichiarazioni più concilianti.

Il ceo di UniCredit Andrea Orcel, intanto, - in base a quanto risulta a La Verità - può anche contare sul sostegno di parte della stampa tedesca, ma, soprattutto, su alcuni azionisti di calibro proprio in Commerzbank. Ma in realtà, chi spinge di più affinché Orcel porti avanti la sua operazione parla proprio tedesco: è il gruppo assicurativo Allianz.

In questa partita - prosegue La Verità - il suo ruolo è strategico: è il secondo azionista di Unicredit dopo Blackrock con il 4,1%. Ed è anche rimasta con in portafoglio una piccola quota (lo 0,7%) di Commerzbank di cui un tempo era azionista di peso e alla quale aveva venduto nel 2008, in piena crisi finanziaria, la disastrata Dresdner Bank per 5,5 miliardi di euro. Ma il filo che lega Allianz, Commerz e Unicredit (che in Germania controlla già Hvb) è soprattutto quello della bancassicurazione. Ovvero i contratti che consentono al gruppo assicurativo di vendere le proprie polizze e i propri prodotti agli sportelli dei due gruppi bancari. L’istituto di credito percepisce delle commissioni, ovvero un'interessante fonte di reddito. Gli assicuratori hanno un altro canale di vendita. I numeri sono importanti: nel settore delle assicurazioni sulla vita forniscono fino al 30% dei nuovi affari. Ebbene, Allianz e Commerzbank portano avanti una collaborazione nella bancassurance dal 2009.