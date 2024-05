Amadeus, ultima puntata di Affari Tuoi: assenti i dirigenti Rai

Amadeus, nessun dirigente Rai presente ai saluti finali dell'ultima puntata di Affari Tuoi

Amadeus ha registrato l'ultima puntata di Affari Tuoi, che andrà in onda il prossimo 1 giugno.Ma diversamente da quanto ci si aspetterebbe (o forse no) nessuno dei dirigenti Rai era presente ai saluti finali. Questo quanto riportato dal tweet di Giuseppe Candela.

"Oggi Amadeus ha registrato l'ultima puntata di #Affarituoi (in onda 1 giugno). Non c'era nessun dirigente Rai ai saluti finali. Zero riconoscenza verso l'uomo di punta degli ultimi anni. E pensare che erano tutti già lì a pochi metri, all'ultima puntata di Viva Rai2. Che stile!."

Araimo (Warner Bros) su Mentana: "Non l'ho mai incontrato e non lo conosco"

"Non ho mai incontrato Mentana e non lo conosco", afferma Alessandro Araimo, l'AD di Warner Bros. Discovery Italia, confermando che un canale all news in Italia non ha senso, data l'abbondanza di contenuti infotainment già presenti sui canali TV. Per quanto riguarda il futuro, non esclude un approccio più aggressivo alle prossime aste calcistiche.

"Per la presenza di Cnn in Italia non c’è davvero niente di niente. E di sicuro dovremmo fare cose differenti, non l’ennesimo canale di news. Per quanto riguarda Mentana: non l’ho mai incontrato in vita mia, non ci conosciamo. Peraltro, in Italia, i nostri canali tv fanno già tantissimo infotainment, con Fazio, Crozza, Accordi e disaccordi. Direi che il genere è già ben presidiato."