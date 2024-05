Affari Tuoi oggi non va in onda, stop al programma di Amadeus: il motivo

Affari Tuoi oggi non va in onda su Rai1 giovedì 9 maggio 2024

Affari Tuoi il 9 maggio non andrà in onda. Il programma di Amadeus si ferma per un turno e non sarà trasmesso in prime time su Rai1. Niente giochi dei pacchi dunque.

Affari Tuoi oggi non va in onda: il motivo dello stop al programma di Amadeus

Il motivo per cui questo giovedì i fans di Affari tuoi non potranno assistere al game show di Amadeus? Rai1 stasera va in gol con l'Europa League: match di ritorno della semifinale tra Bayer Leverkusen e Roma con i giallorossi chiamati a rimontare il 2-0 dell'Olimpico (impresa non facile contro la squadra di Xabi Alonso, laureatasi campione di Germania e imbattuta quest'anno).

Bayer Leverkusen-Roma su Rai1 al posto di Affari Tuoi di Amadeus

Affari Tuoi non andrà dunque in onda per far spazio al calcio. Già la scorsa settimana il game show di Amadeus si era fermato di giovedì per la trasmissione del match d'andata tra Roma e Bayer Leverkusen.

Dopo il Tg1 delle 20.00, confermato ‘Cinque Minuti’ di Bruno Vespa, poi dalle 20.35 ci sarà un collegamento dallo stadio (la BayArena) per il pre-partita. La telecronaca di Bayer Leverkusen-Roma è affidata ad Alberto Rimedio con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Bordo Campo e Interviste di Tiziana Alla; Studio a bordo conduce Simona Rolandi con il commento di Ubaldo Righetti e Daniele Adani.