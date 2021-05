Amazon, 9 mld per acquisire la Mayer: Bezos attacca ancora Netflix e Apple

Diventa sempre più agguerrito il mercato delle telecomunicazioni, specialmente negli States. Dopo la notizia che At&t (casa madre di Warner, Hbo e Cnn) ha acquisito Discovery per fonderla con Warner Media, è stato rivelato che Amazon ha avviato le trattative per acquistare la celebre casa cinematrografica statunitense Metro-Goldwyn-Mayer. Si sta parlando di una cifra che si aggira sui 9 miliardi di dollari, un accordo che le permetterebbe di rafforzare ulteriormente la propria offerta di contenuti su Prime Video.

Queste mosse strategiche da parte di alcune delle aziende più importanti in America sono la manifestazione di un trend globale e attuale: la convergenza tra Tlc e media. Altri esempi di questa tendenza sono Verizon che ha venduto per 5 miliardi di dollari asset di Yahoo e Aol ad Apollo Global Managament; Bt che sta provando a vendere la sua subsidiary Bt Sports dopo aver duellato a lungo con Sky; Sfr in Francia che ha fatto marcia indietro dopo essersi lanciata su canali tv e radio.

MGM è una delle case cinematografiche più storiche e famose degli USA e possiede nel suo portafoglio i franchise di James Bond, Rocky, La Pantera Rosa e Lo Hobbit. Prima di Amazon ci aveva già provato Apple ad acquisirla per 6 miliardi di dollari, in una trattativa non autorizzata dalla società e portata avanti da colui che da quel momento è diventato ex amministratore delegato di MGM.

Le solide casse di Amazon permettono all'azienda dell'uomo più ricco del mondo (Jeff Bezos) di proporre un deal da 9 miliardi: l'eventuale acquisizione permetterebbe ad Amazon di rafforzare ulteriormente il proprio servizio streaming Prime Video, soprattutto alla luce della crescente competizione osservata nel settore, di cui la sopracitata At&t è solo un esempio, come lo sono Netflix e Walt Disney.