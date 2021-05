Warner Media acquisisce Discovery: la mossa contro Netflix e Walt Disney

Bloomberg e Reuters riferiscono la fusione tra due giganti della produzione televisiva e cinematografica: Warner e Discovery. At&t, colosso delle comunicazioni americano che possiede (oltre a Warner) marchi del calibro di Hbo, Hbo Max, Cnn, Cartoon network, Tnt e molti altri, ha proposto un accordo che mette insieme uno degli studios più potenti di Hollywood, casa madre dei franchise di Harry Potter e Batman, alla serie di show privi di sceneggiatura di Discovery a tema casa, cucina, natura e scienza.

Questa mossa mette in evidenza che la visione della Tv si è spostata verso lo streaming, settore in cui le dimensioni sono fondamentali per battere concorrenti del calibro di Netflix e Walt Disney. Secondo una dichiarazione congiunta, AT&T avrà il 71% della nuova società mentre gli azionisti di Discovery possederanno il 29% del nuovo gruppo. AT&T riceverà un totale aggregato di 43 miliardi di dollari in contanti, titoli di debito e diritti di ritenzione di una parte del debito di WarnerMedia. Infine, la nuova società stima nel 2023 un fatturato di circa 52 miliardi di dollari e un Ebitda rettificato di circa 14 miliardi di dollari.

Quando acquistò Time Warner nel 2017, AT&T puntava a creare un colosso dei media e delle telecomunicazioni che combinasse contenuti e distribuzione. Tale strategia si è però rivelata costosa, poiché ha tentato allo stesso tempo di espandere i servizi wireless di nuova generazione, prendendo di recente in prestito 14 miliardi di dollari per l'acquisto di nuovo spettro wireless.