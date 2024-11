Amazon apre un negozio a Milano: tra IA e Made in Italy, così parte la corsa al Black Friday

Giorgio Busnelli, Vice Presidente delle categorie di Largo Consumo per Amazon in Europa

Amazon approda nel mondo reale: il pop-up store a Milano in occasione del Black Friday

Dal virtuale al fisico. Il colosso dell'e-commerce, Amazon, inaugura un pop-up store a Milano, in Via De Cristoforis 1, e sarà aperto dal 26 novembre al 1° dicembre. Un’iniziativa fuori dagli schemi per celebrare il Black Friday, quest’anno più atteso che mai, con l'Italia in prima linea nella corsa al carrello. Nel cuore della città meneghina, Amazon porta i suoi clienti nello spazio attraverso i suoi "pianeti": dalla moda, con i corner dedicati all’armocromia, al Made in Italy, fino a un’area hi-tech con Rufus, il suo assistente virtuale. Un’esperienza immersiva, pensata per mettere in mostra i prodotti di punta, le offerte speciali e le migliori idee regalo per il Natale.





Affaritaliani.it ha avuto l’occasione di visitare in anteprima i prodotti e le tendenze di acquisto più gettonate, intervistando Giorgio Busnelli, Vice Presidente delle categorie di Largo Consumo per Amazon in Europa, che ha spiegato come questa iniziativa segni un passo deciso verso una nuova modalità di connettersi con i clienti.

Giorgio Busnelli, Vice Presidente delle categorie di Largo Consumo per Amazon in Europa





Cosa ci dicono le tendenze di acquisto degli italiani? Quali categorie stanno dominando le previsioni di vendita per questa edizione del Black Friday?

Il Black Friday è cominciato il 21 novembre e proseguirà fino al 2 dicembre. Offriamo centinaia di migliaia di prodotti in offerta con sconti fino al 35% su tutte le categorie. È un momento interessante per gli italiani in vista delle festività natalizie, con l'idea di anticipare i regali. Una cosa interessante è che gli italiani usano questo periodo per fare acquisti su prodotti di uso quotidiano. I bestseller sono, di solito, le capsule per il caffè e per la lavastoviglie. Non sono necessariamente prodotti legati ai regali, ma pensati per fare scorta. Offriamo prodotti in tutte le categorie, principalmente moda, elettronica di largo consumo e giochi. Le tendenze restano quelle di sempre: non c'è nulla di particolarmente nuovo. Offrendo un'ampia selezione di prodotti a prezzi bassi, i clienti rispondono sempre in modo molto positivo.

E nel tech che tipo di risposta state avendo dai clienti?

Una cosa interessante in questo ambito, dove vediamo una buona risposta, sono i prodotti di seconda mano ricondizionati. Cerchiamo, in un'ottica di economia circolare, di dare nuova vita a prodotti ancora perfettamente funzionanti ma che i clienti non utilizzano più. Nell'elettronica di largo consumo questo approccio funziona molto bene.

L’area dedicata al Made in Italy nel pop-up è un omaggio alle PMI. Quanto pesano realmente le piccole imprese italiane nell’ecosistema Amazon e come si inseriscono nella strategia del Black Friday?

Per noi, collaborare con le PMI è fondamentale. Ne abbiamo più di 20mila che offrono i loro prodotti su Amazon, e metà del loro fatturato proviene dall'estero, poiché esportano una parte considerevole dei loro ricavi. Siamo felici di offrire alle PMI questa vetrina per raggiungere clienti in tutto il mondo. Tra le PMI che collaborano con noi, un posto di rilievo è occupato da quelle del Made in Italy: oltre 5mila di piccole dimensioni, che realizzano prodotti caratteristici dell’Italia in diversi settori, con un catalogo di oltre 1 milione di articoli. Questi prodotti sono apprezzati sia dagli italiani che dai clienti internazionali.

L’apertura del Black Friday Universe porta Amazon dalle vetrine digitali a quelle fisiche. Perché puntare su un’esperienza immersiva? È una mossa per avvicinarsi a un pubblico più ampio?

È la quinta volta che realizziamo questi pop-up store, sempre in occasione del Black Friday. È un modo per connetterci in maniera tangibile con i clienti e permettere loro di toccare con mano la vastità delle offerte che proponiamo. In questa edizione, abbiamo scelto il tema dell’“Universo” per rappresentare l’ampiezza della nostra offerta e avvicinare i clienti ai diversi “pianeti” di Amazon, come fashion, Made in Italy e molto altro. Oltre a esporre i prodotti, coinvolgiamo i visitatori in una serie di attività divertenti e interattive, rendendo l’esperienza ingaggiante.

Avete notato un incremento degli acquisti con questi pop-up store?

Non è tanto una strategia per incrementare le vendite, quanto per presentare ai clienti la nostra selezione in modo diretto e tangibile. Durante la settimana del Black Friday, moltissimi italiani si rivolgono alle nostre offerte online. I pop-up store rappresentano più che altro un punto di contatto fisico con il pubblico.

Come funziona Rufus, l’assistente virtuale dotato di IA, e come cambierà l’esperienza d’acquisto degli utenti italiani? È pensato solo per il Black Friday?

Rufus è il nostro assistente virtuale basato su intelligenza artificiale generativa, che combina la conoscenza del catalogo Amazon con informazioni prese dal web. Questo gli consente di dialogare in modo naturale con i clienti, aiutandoli a trovare i prodotti più adatti alle loro esigenze, confrontarli e avere una panoramica chiara prima di effettuare un acquisto. È disponibile per tutti i clienti italiani tramite l’app di Amazon e, essendo basato sull’IA, migliora con l’utilizzo, aprendo la strada a un’esperienza di shopping più naturale e interattiva rispetto al passato.

Questo pop-up store rappresenta un passo verso una maggiore presenza fisica di Amazon in Italia? È un modello che potrebbe consolidarsi in futuro?

Al momento non abbiamo piani in tal senso. Tuttavia, non facciamo distinzione tra cliente fisico o digitale: i clienti scelgono semplicemente i canali che ritengono più comodi. La nostra presenza è prevalentemente digitale, ma offriamo opzioni fisiche come i locker o i counter per il ritiro delle consegne. Si tratta di modalità diverse per entrare in contatto con i clienti, ma senza la necessità di aprire punti vendita fisici stabili.

Il Black Friday evolve ogni anno. Quali sono le vostre aspettative per il futuro dello shopping online e fisico in Italia?

Siamo contenti dell'esperienza del Black Friday, che abbiamo introdotto in Italia nel 2013, e i clienti hanno risposto molto bene, perché rappresenta un momento per anticipare lo shopping natalizio, avendo accesso a un catalogo natalizio con sconti interessanti, ma anche per rifornirsi di prodotti di uso quotidiano a prezzi vantaggiosi. Noi continueremo in questa direzione. Alla fine, le tendenze principali rimangono sempre le stesse: prezzi vantaggiosi, ampiezza della selezione e velocità di consegna, che può avvenire nella stessa giornata o il giorno successivo. Abbiamo milioni di prodotti disponibili con questa modalità.