Amazon, centinaia di licenziamenti per Prime Video, Twitch e MGM Studios

Amazon annuncia centinaia di licenziamenti per Prime Video, Twitch e MGM Studios

Amazon dà il via a una nuova ondata di tagli al personale. Come annunciato ieri, giovedì 10 gennaio, ai dipendenti di Prime Video e MGM Studios, il colosso Big Tech di Jeff Bezos licenzierà centinaia di dipendenti in America e nelle altre divisioni.

“Nell’ultimo anno abbiamo valutato quasi ogni aspetto del nostro business per migliorare la nostra capacità di offrire film, show e sport dal vivo. Il risultato è che abbiamo identificato opportunità per ridurre investimenti in alcune aree e aumentarli in iniziative che hanno maggiore impatto”, ha spiegato il responsabile della divisione, Mike Hopkins.

500 persone in Twitch

Ma non è tutto. Amazon annuncia tagli anche per Twitch, la piattaforma di giochi in streaming acquisita nel 2014. In questo caso, i licenziamenti saranno 500, circa un terzo degli attuali dipendenti.