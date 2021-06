Amazon, Primeday al 21-22 giugno. Negozianti beffati, per loro saldi dal 3/7

Amazon, Primeday al 21-22 giugno. Negozianti beffati, saldi dal 3/7

Le Regioni hanno scelto la data per dare il via ai saldi, che scatterà il prossimo 3 luglio. Un appuntamento atteso e importante per i commercianti italiani per lasciarsi alle spalle tutti i problemi economici dovuti alla diffusione della pandemia, con lockdown e negozi chiusi. Gli sconti dal 30 e il 50% rappresentano - si legge sul Sole 24 Ore - l'occasione giusta per "far giare il magazzino", ma quest'anno si registra un problema ulteriore: l'Amazon prime day 2021.

Negli ultimi 5 anni, l'azienda di Jeff Bezos aveva sempre piazzato la data per i super sconti online almeno 15 giorni dopo l'inizio dei saldi ufficiali per i negozi. Invece per questa volta - prosegue il Sole - c'è stato un cambio di strategia, la due giorni di saldi online è stata fissata per il 21-22 giugno. Molto prima quindi della partenza per i commercianti, cosa che non è piaciuta a Confimprese. "Chiediamo al governo - spiega il presidente Mario Resca - regole eque tra on e offline. Non sono più accettabili corse in avanti dell'online ai danni dei retail fisici".