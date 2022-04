Amazon, storica vittoria dei lavoratori. A New York nasce il primo sindacato

Amazon: lavoratori New York creano primo sindacato

I lavoratori di una struttura Amazon di Staten Island, a New York, hanno votato a favore della creazione di un sindacato. Si tratta della prima organizzazione dei lavoratori del rivenditore online che nasce in Usa. Secondo i calcoli del National Labor Relations Board (Nlrb) i dipendenti del centro logistico, noto come JFK8, si sono assicurati la maggioranza votando 2.654 a 2.131 a sostegno dell'Amazon Labour Union, circa il 55% a favore.

Il numero di dipendenti ammissibili a partecipare al voto era di 8.325, ha affermato l'Nlrb a conclusione del conteggio. Si tratta di una vittoria dei lavoratori di Amazon che rappresenta il secondo datore di lavoro privato degli Stati Uniti. E' la prima volta per il colosso della vendita al dettaglio negli Stati Uniti e una pietra miliare per i critici dell'azienda che per anni hanno considerato le pratiche di Amazon una minaccia per i dipendenti.

Usa: Biden saluta con favore istituzione sindacato lavoratori Amazon

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha salutato con favore l'istituzione del primo sindacato dei lavoratori di Amazon. I dipendenti di New York hanno votato nelle scorse ore per istituire il primo sindacato nella storia del colosso del commercio digitale. L'inquilino della Casa Bianca ritiene che "ogni lavoratore in ogni Stato dovrebbe avere la libera scelta di aderire a un sindacato". In questi termini si è espressa la portavoce ufficiale Jen Psaki.

Leggi anche:

" Perrino a Ore14: "Relazione preside-studente? È solo un problema deontologico”

Ucraina, scaffali sempre più vuoti nei supermercati in Italia: che cosa manca

Decreto Ucraina, Dessì: "L'aumento delle spese militari ci sarà, M5S complice"

I "televirologi" in politica: a Padova sfida tra Viola, Crisanti Jr e Palù

Guerra Ucraina, Abramovich dopo Putin? Il ruolo segreto del patron del Chelsea

Zarra, professione ambasciatrice: "Scommettere sulle donne è un dovere"

Ucraina, Zelensky: "Da negoziati solo parole, non ci fidiamo". E nel Donbass.. VIDEO

Digital Platforms: tecnologie e cybersecurity a supporto della società

Banca Ifis: lo sport in Italia vale 96 miliardi di euro. 3,6% del PIL

Banca Ifis, al via l'Osservatorio sullo Sport System italiano