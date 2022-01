Amazon, l'ultima sfida di Bezos. Staminali per allungare di 50 anni la vita

Amazon, Jeff Bezos investe 3 miliardi per allungarsi la vita

Jeff Bezos ne ha inventata un'altra delle sue, dopo i viaggi nello spazio adesso il miliardario fondatore di Amazon punta sull'allungamento della vita di almeno 50 anni. Lo fa attraverso la startup Altos Labs, fondata a settembre scorso, - si legge sul Corriere della Sera - che si prefigge lo scopo di allungare la vita umana «ringiovanendo» le cellule dell’organismo. Si specializzerà in tecniche per manipolare le cellule, a esempio facendo ritornare allo stadio di staminali le cellule più mature e specializzate. O eliminando le «cellule zombie», cellule senescenti che secernerebbero sostanze tossiche per l’organismo.

Da settembre Altos - prosegue il Corriere - sta conducendo una campagna di reclutamento tra gli accademici più stimati, a cui offre - così il «Times» — "stipendi da calciatori". Tra loro c’è il biologo Juan Carlos Izpisua Belmonte, che di recente ha predetto che la vita possa essere allungata di «almeno cinquant’anni». Si concentreranno soprattutto sulla «riprogrammazione cellulare», tecnica già usata in laboratorio finora solo su cellule singole, che effettivamente «ringiovanisce»: per alcuni studiosi qui sta la chiave del vero possibile prolungamento della speranza di vita attraverso la sconfitta di mali correlati all’invecchiamento, come i tumori.

