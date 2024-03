American Express, colpo di scena: l'Ad Quarenghi lascia la società

American Express Italia, Quarenghi lascia la poltrona di Ad

Enzo Quarenghi lascia la guida di American Express in Italia, in cui era entrato a settembre 2022. Il manager aveva assunto l'incarico di amministratore delegato un anno e mezzo fa, con la responsabilità non solo di guidare le divisioni consumer e business del Paese, ma anche di ricoprire il ruolo di senior vice president del gruppo.

In questa veste, scrive Milano Finanza, Quarenghi aveva il compito di supervisionare le attività delle joint venture di American Express in Svizzera e in Medio Oriente, confermandosi come uno dei leader nei servizi e soluzioni di pagamento.

“Quarenghi ha deciso di proseguire il proprio percorso professionale al di fuori di American Express”, hanno fatto sapere dalla società che in Italia ha più di 1.100 lavoratori e aggiungendo che “nel mentre, Tabitha Lens, vice president product, communications and account management, è stata nominata country manager ad interim del gruppo American Express in Italia”.