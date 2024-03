Caltagirone vola con Vianini e Cementir: dividendo su del 67%

Crescono i profitti della holding dell'imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone. La società, operante nei settori del cemento, dell'editoria, dei grandi lavori, dell'immobiliare e della finanza, ha registrato un aumento del 20,3% nel risultato netto per l'esercizio 2023, che ha totalizzato 261 milioni di euro. Il risultato di competenza del gruppo ha segnato un incremento del 17,8%, raggiungendo i 131 milioni di euro. Questo è stato riportato da Il Giornale. I ricavi operativi si sono mantenuti stabili a 1,99 miliardi, in linea con l'anno precedente. Il margine operativo lordo è stato positivo per 430,5 milioni di euro, registrando un aumento del 23,2% grazie al miglioramento della redditività nei settori del cemento e dei grandi lavori. Il consiglio di amministrazione, che ha approvato i conti, ha proposto all'assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo di 0,25 euro per azione (+67%).

Il pagamento del dividendo è previsto per il 22 maggio (con stacco cedola in Borsa il 20 maggio 2024) e la data di registrazione è fissata per il 21 maggio prossimo. La posizione finanziaria netta, che al 31 dicembre 2022 era negativa per 43,1 milioni di euro, ha registrato un miglioramento di 280,9 milioni grazie al flusso di cassa generato da Cementir e Vianini Lavori. Per quanto riguarda le previsioni future, il gruppo Cementir Holding mira a ottenere risultati superiori rispetto al 2023. Nel settore dell'editoria, Caltagirone Editore continuerà a promuovere le versioni multimediali e a migliorare le attività online per aumentare i flussi pubblicitari. Il gruppo proseguirà anche nell'attuazione di misure per contenere i costi. Infine, nel settore dei grandi lavori, Vianini Lavori continuerà a partecipare a gare d'appalto e dismetterà gli asset non strategici nel settore della locazione.