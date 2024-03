Caltagirone Editore: 2023 ricavi a 116,5 mln, risultato netto sale a 16,2 mln

Caltagirone Editore: nel 2023 ricavi a 116,5 mln, risultato netto sale a 16,2 mln

Caltagirone Editore ha chiuso il 2023 con ricavi pari a 116,5 milioni di euro, in calo rispetto ai 118 mln del 2022. Il magine operativo lordo si attesta a 5,6 mln di euro, in crescita rispetto ai 4,4 mln del 2022 mentre il risultato netto si attesta a 16,2 mln, in progressione rispetto ai 7 mln del 31 dicembre 2022. Lo rende noto Catalgirone Editore dopo che il Cda presieduto da Azzurra Caltagirone, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

La posizione finanziaria netta è pari a 12,7 milioni di euro, in aumento di 12,6 milioni di euro rispetto al dato al 31 dicembre 2022 (58 mila euro), principalmente per effetto dell’incasso di dividendi su azioni quotate e per la riclassifica dalle attività finanziarie non correnti alle attività finanziarie correnti dei titoli di stato italiani con scadenza entro l’esercizio per 7,8 mln di euro, al netto dei dividendi distribuiti per 3,2 mln di euro e degli investimenti netti in azioni quotate e obbligazioni per 8 milioni di euro. Il Patrimonio Netto consolidato di Gruppo è pari a 435,4 mln di euro (385,2 mln al 31 dicembre 2022). La variazione è attribuibile principalmente all’effetto positivo nella valutazione al fair value delle partecipazioni azionarie detenute dal Gruppo e al risultato positivo dell’esercizio.

Il Cda ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti, la distribuzione di un dividendo pari 0,04 euro per ciascuna delle 106.790.262 azioni ordinarie attualmente in circolazione, tenendo conto delle azioni proprie in portafoglio, oggi pari a n. 18.209.738. Il dividendo sarà posto in pagamento il 22 maggio (stacco cedola in Borsa il 20 maggio) e con record date alla data del 21 maggio. L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti si terrà in prima convocazione il 19 aprile 2024 ed occorrendo in seconda convocazione il 3 maggio 2024, per deliberare l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci per il triennio 2024 – 2025 e 2026 e l’approvazione della Relazione sulla remunerazione.