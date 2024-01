Amplifon annuncia l'acquisizione di 50 negozi del franchise Miracle Ear

In attesa di una ripresa del mercato europeo nei prossimi trimestri, Amplifon sta consolidando la sua presenza nel Nordamerica, annunciando l'acquisizione di altri 50 negozi del franchise Miracle Ear. Dopo aver recentemente rafforzato la sua presenza in Sudamerica, entrando per la prima volta in Uruguay, Amplifon si conferma come il principale attore mondiale nel settore dell'udito. L'acquisizione coinvolge negozi situati in Arkansas, Kansas, Illinois e Missouri, con un fatturato annuo di circa 20 milioni di dollari e 85 dipendenti.

Enrico Vita, CEO di Amplifon, sottolinea che questa acquisizione si integra perfettamente nel modello di business negli Stati Uniti, con uno sviluppo sinergico tra la rete di negozi diretti e il business in franchising di lunga data. La strategia di Amplifon mira a rafforzare ulteriormente la sua posizione nel principale mercato mondiale dell'udito, che rappresenta circa il 40% del totale globale (pari a circa 7 miliardi di dollari).

L'obiettivo è accelerare lo sviluppo negli Stati Uniti, sfruttando una maggiore scala ottenuta dalla combinazione del nuovo network acquisito con l'attuale rete diretta di Miracle-Ear. Le Americhe, con gli Stati Uniti in primo piano, sono attualmente la regione più dinamica per Amplifon, rappresentando circa il 120% del totale delle entrate del Gruppo nel 2022.

Miracle-Ear, operante nel mercato retail degli Stati Uniti dal 1999, ha sviluppato un modello di business basato su una rete di franchisee, ma dal 2019 ha integrato anche negozi diretti tramite acquisizioni, dando vita a un doppio modello di business. L'acquisizione recente porta il numero totale di punti vendita diretti di Miracle-Ear a circa 350, in aggiunta ai oltre 1.200 negozi in franchising.

Gli analisti prevedono che gli Stati Uniti rimarranno il principale motore di crescita nel breve termine per Amplifon. L'obiettivo a medio termine è di raggiungere circa 2.000 negozi Miracle-Ear (combinando franchisee e negozi diretti). Le Americhe, che rappresentano il 20% delle entrate nel 2022, potrebbero crescere fino al 30% entro il 2030, con un ruolo significativo degli Stati Uniti (circa il 24%).