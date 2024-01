Anas, al via le assunzioni in dieci Regioni. Ecco i requisiti per candidarsi

Anas, al via le assunzioni di giovani cantieristi per manutenzioni e interventi tempestivi. Ecco come candidarsi

Anas, la società responsabile della gestione della rete stradale in Italia, ha incaricato l’agenzia per il lavoro Humangest di individuare giovani cantonieri per lavorare in cantieri situati nelle regioni dell’Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto.

Le attività coinvolgeranno manutenzione, interventi tempestivi e posizionamento di segnali obbligatori o di pericolo. Il contratto proposto è un apprendistato professionalizzante della durata di 24 mesi.

I requisiti richiesti includono il possesso di un diploma di scuola superiore, un’età compresa tra i 18 e i 29 anni (senza limite di età per i beneficiari della Cassa integrazione guadagni straordinaria o di altro trattamento di disoccupazione), patente B valida e idoneità fisica per svolgere la mansione.

Le candidature devono essere inviate entro il 26 gennaio. Per ulteriori dettagli e per presentare la tua candidatura, visita il seguente link.