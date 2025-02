Anima fa il pieno dividendi e incassa conti record: il titolo vola a Piazza Affari

Anima corre in Borsa dopo la pubblicazione dei conti

Scatta Anima Holding a Piazza Affari dopo la pubblicazione dei risultati 2024, che hanno registrato una forte crescita di utili e ricavi. Il titolo avanza del 3,7% a 7 euro allontanandosi a grandi passi dai 6,2 euro messi sul piatto dall'opa di Banco Bpm. Per pareggiare l'allungo l'istituto guidato da Giuseppe Castagna dovrebbe aumentare di quasi il 13% il prezzo dell'opa, pari a 6,2 euro. Il controvalore massimo dell'offerta salirebbe così di circa 204 milioni di euro, passando da 1,583 a 1,787 miliardi di euro.

In particolare, la posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2024 del gestore patrimoniale italiano quotato su Euronext Milan è risultata positiva (cassa netta) per 251,5 milioni di euro (rispetto ai 13,2 milioni di euro di debito netto alla fine dell'esercizio 2023). È quanto emerge dalla nota sui conti 2024, chiuso con un significativo aumento dell'utile. Il dato include il pagamento di dividendi per 79,5 milioni di euro, l'esborso di 40,0 milioni di euro per acquisto azioni proprie, e significative plusvalenze su titoli, in particolare sulla partecipazione in Banca Monte dei Paschi di Siena.