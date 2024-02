Annalisa non scende le scale dell'Ariston. "E' incinta". Ma lei smentisce

Annalisa è incinta? La cantante smentisce

Tra un concorrente e l'altro, e la frenesia della prima serata del festival, non è mancato agli spettatori di notare che Annalisa (terza in classifica per ora), alla presentazione del suo brano, non ha sceso le scale come tutti, ma è uscita da dietro le quinte. Visto che molti si sono chiesti se Annalisa fosse incinta o meno. Dagospia svela il mistero, sviscerato dalla cantante stessa: "Incinta? Addirittura? No, non sono incinta." E spiega la ragione dietro la mancata "scalata". "Questa roba raga, quando sarò incinta, sarò io a dirla ovviamente. Non ho fatto le scale perché esattamente un anno fa sono caduta dalle scale: ho preso una testata contro un muro e sono finita al pronto soccorso. Non è stata un‘esperienza bellissima, neanche bruttissima, perché poteva anche andare peggio, però mi è venuta un po’ di paura. Mi sono fatta male e ho avuto per un bel po’ di tempo la frangia sulla fronte per coprire una bella cicatrice."