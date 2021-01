Antitrust, multa da 10 milioni a TicketOne. "Abuso di posizione"

L'Antitrust ha irrogato una sanzione di oltre 10 milioni di euro al gruppo CTS Eventim-TicketOne per abuso di posizione dominante. Secondo l'Autorita', il gruppo, che opera nel mercato italiano della vendita di biglietti per eventi live di musica leggera attraverso TicketOne, ha attuato "una complessa strategia abusiva di carattere escludente che ha precluso agli operatori di ticketing concorrenti la possibilita' di vendere, con qualsiasi modalita' e tramite qualsiasi canale, una quota particolarmente elevata di biglietti per eventi live di musica leggera".