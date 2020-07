Antitrust Usa mette sotto accusa big dell'hi-tech: Amazon, Apple, Fb e Google

I numeri uno di quattro delle maggiori aziende mondiali di Internet presenti al Congresso per essere ascoltati dalla commissione Giustizia della Camera dei Rappresentanti, che sta conducendo un'ampia indagine ANTITRUST.

In video collegamento davanti alla commissione il fondatore di Amazon Jeff Bezos, il ceo di Apple Tim Cook, il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg e l'amministratore delegato di Google Sundar Pichai. Bezos non era mai comparso davanti al Congresso è questa audizione è stata la prima occasione nella quale i caoi delle quattro grandi aziende appariranno insieme per rispondere alle domande dei parlamentari. I giganti di Internet sono sempre più sotto la luce dei riflettori del Congresso Usa, chiamato a valutare eventuali abusi che derivano dalle loro posizioni dominanti sul mercato.

Il presidente Donald Trump ha minacciato decreti esecutivi contro le societa' di Big Tech se il Congresso Usa non prendera' posizione sul tema della concorrenza. "Se il Congresso non portera' equita' nel settore Big Tech, cosa che avrebbe dovuto fare anni fa, lo faro' io stesso con ordini esecutivi", ha scritto Trump su Twitter. "A Washington si e' solo parlato per anni senza fare nulla".