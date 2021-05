Yahoo-Aol, ad Apollo per 5 miliardi.Verizon, focus su wi-fi e servizi internet

Apollo Global Management mette le mani su Yahoo e su America on line (Aol) per cinque miliardi di dollari. Lo ha confermato lo stesso fondo statunitense dopo che ieri Bloomberg aveva riportato che l'annuncio dell'accordo sarebbe potuto arrivare già oggi.

La scorsa settimana, il Wall Street Journal aveva fatto sapere che Verizon stava esplorando la possibilità di vendere i propri asset media, che includono oltre a Yahoo e Aol anche TechCrunch ed Engadget. Verizon aveva acquistato Aol per 4,4 miliardi di dollari nel 2015 e Yahoo per 4,5 miliardi nel 2017.

La mossa è dettata anche dalla volontà di Verizon di disfarsi dei suoi asset nel campo dei media per concentrarsi maggiormente sulle reti wireless e sulla fornitura di servizi internet per le aziende. Verizon ha faticato a far crescere il proprio portafoglio media, dichiarandolo quasi privo di valore con una svalutazione di 4,6 miliardi di dollari nel 2018.

Nel 2019, il gruppo aveva ceduto la piattaforma di blogging Tumblr per una somma non resa pubblica e lo scorso anno ha venduto il sito di news HuffPost a BuzzFeed. Verizon inoltre, secondo quanto fatto sapere dalla Reuters, ha testato il mercato in cerca di potenziali acquirenti per Yahoo Finance, abbandonando poi il progetto.