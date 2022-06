Apple lancia il suo "Buy Now Pay Later": pagamenti in 4 rate a interessi zero

Arriva la scossa di Apple al settore Buy Now Pay Later

Svolta in arrivo dal colosso big tech verso il fintech: il settore della finanza che incontra l’innovazione. Dopo Apple Wallet (in cui sarà integrato), che già permette i pagamenti Mobile, Cupertino la scorsa settimana ha annunciato il suo ingresso nel settore del Buy Now, Pay Later (o BNPL).

Apple Pay Later è stato annunciato nel corso del keynote del WWDC 2022, nei primi minuti della conferenza degli sviluppatori, quando il livello di attenzione è altissimo. Paghi ora e paghi dopo, in quattro rate mensili a interessi zero promette, per ora negli Stati Uniti (il servizio dovrebbe essere attivo dall’autunno con l'introduzione del sistema operativo iPhone iOS 16), la società di Cupertino.

E tanto è bastato perché questa settimana Affirm, una delle società del settore, perdesse il 17% in borsa (il 5,5% lunedì). Apple ha affermato che gestirà Apple Pay Later attraverso Apple Financing LLC, una sussidiaria interna (e non più con il supporto di Goldman Sachs, che in precedenza ha lavorato con l’azienda sulla sua carta di credito): il sistema funzionerà utilizzando la rete di Mastercard in qualsiasi luogo che supporti Apple Pay, online e nei negozi fisici. La mossa insomma è un passo importante che darà ad Apple un ruolo molto più rilevante nei servizi finanziari di quanto non svolga attualmente.