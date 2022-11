Apple senza freni: vale più di Amazon, Google e Meta messe insieme!

Apple vale 2,307 bilioni di dollari: più di Amazon, Google e Meta messe insieme



Apple vale le bellezza di 2,307 bilioni di dollari, ovvero circa dieci volte tutto il patrimonio stimato di Elon Musk, nonché più della somma di Amazon, Google e Meta! messe insieme. La volatilità del valore azionario a questi livelli non consente di stabilire sentenze definitive

Non è un momento di grande spolvero per le Big Tech. Amazon ha una capitalizzazione di mercato attorno ai 909 miliardi di dollari, Alphabet (di cui fa parte Google) 1.100 e Meta 235, per un totale di 2,244 bilioni.

Per quanto soggetta alle fluttuazioni della Borsa, Apple è l’azienda con la capitalizzazione di mercato più alta al mondo, oltre ad essere una delle quattro che hanno superato il bilione di dollari.

Le altre sono la Saudi Arabian Oil Company (circa 2 bilioni di dollari, unica fuori dagli USA), Microsoft (1,6) bilioni di dollari e la già citata Alphabet.