Apple, Tim Cook si taglia lo stipendio. Ma la cifra rimane alta: ecco quanto

Tim Cook si taglia lo stipendio del 40%

L'amministratore delegato di Apple, Tim Cook, sarà pagato nel 2023 il 40% in meno rispetto all'anno scorso, scendendo a "soli" 49 milioni di dollari, dopo aver chiesto un "aggiustamento del suo compenso" in seguito alle preoccupazioni degli azionisti. Lo fa sapere la società di Cupertino.



Cook ha uno stipendio base di 3 milioni di dollari e riceve la maggior parte del suo compenso in azioni, il cui importo target sarà ridotto a 40 milioni di dollari e dipenderà quasi interamente dall'andamento dell'azienda, secondo un documento depositato presso la Securities and Exchange Commission statunitense.



La cifra finale può variare, tuttavia, poiché l'anno scorso ha intascato un totale di 99,4 milioni, di cui 83 milioni solo dal pacchetto azionario, una cifra superiore all'obiettivo di 75 milioni, si legge nel comunicato diu Apple. Le modifiche sono state approvate dal comitato per i compensi dell'azienda con il via libera di Cook, dopo che gli azionisti avevano manifestato le loro preoccupazioni per l'entità dei suoi compensi, approvando in misura minore (64%) rispetto all'anno precedente (95%) quanto guadagnato dal vertice.