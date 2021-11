Ariston, i Merloni delle caldaie in borsa.Ipo,chi è in rampa per Piazza Affari

In questo 2021 in cui l’Italia ha saputo imporsi su qualsiasi terreno, abbiamo guadagnato un altro primato quasi in silenzio: la borsa di Milano è la piazza finanziaria che ha avuto le performance migliori di crescita nell’ultimo anno, se confrontata con gli altri “top player”. Piazza Affari, negli ultimi 12 mesi, ha guadagnato circa il 34% della sua capitalizzazione, contro il 32,4% di Parigi, il 25% di Wall Street, il 22,5% di Francoforte e l’1,1% di Londra.

Di fronte a risultati così interessanti si possono trarre due conclusioni: la prima è che le aziende italiane erano storicamente sottocapitalizzate e che di conseguenza gli investitori istituzionali e non hanno visto nel nostro Paese delle ottime opportunità d’investimento; la seconda è che probabilmente assisteremo a un incremento del numero di quotazioni nei prossimi mesi.

L’ultimo annuncio è quello che riguarda Ariston, l’azienda della famiglia Merloni che dovrebbe lanciare un aumento di capitale da 300 milioni e quotare una fetta intorno al 25% dell’azienda. Si saprà di più sull’operazione nelle prossime settimane, ma intanto oggi sono arrivate le conferme definitive.

Ma non sarà l’unica a lanciare la propria Ipo: secondo Ernst&Young, il valore globale delle quotazioni nel 2021 è stato di 222 miliardi di dollari con 1.070 operazioni complessive. Di queste, 323 (per un controvalore di 53,8 miliardi) hanno riguardato l’area Emeia, che comprende Europa, India, Africa e Medio Oriente. Limitandoci a quest’area, a farla da padrone è il comparto tecnologico, con 99 operazioni per 18,6 miliardi di euro. Come riportato da Repubblica, il mercato dei capitali azionari in Europa ha registrato un grande fermento, con 160 miliardi di controvalore “passato di mano” tra quotazioni e Abb (cioè quando vengono piazzate azioni già quotate).

