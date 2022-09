Ariston si compra la tedesca Centrotec per 1 miliardo di euro

Ariston si prende Centrotec per 703 milioni di euro in contanti e circa 41,42 milioni di azioni

Ariston, attiva nelle soluzioni sostenibili per il comfort termico, annuncia la firma di un accordo vincolante con Centrotec per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Centrotec Climate Systems, per 703 milioni di euro in contanti e circa 41,42 milioni di azioni Ariston.

Lo riferisce il gruppo in una nota. Il closing è previsto entro il 31 dicembre 2022. Ariston punta così a compiere un "passo significativo" per Ariston nello "sviluppo di soluzioni sostenibili per il riscaldamento e nella strategia del Gruppo sui temi ESG", con il "rafforzamento del focus sulle pompe di calore di nuova generazione con refrigeranti naturali e opportunità di espansione nella ventilazione".

Si uniscono i brand Wolf, Brink, Pro-Klima e Ned Air ai brand premium di Ariston Group, Elco e ATAG, "per generare ulteriori opportunità di crescita e sinergie, beneficiando della scala, delle tecnologie, dell'accesso al mercato e della presenza globale del Gruppo". Centrotec Climate Systems ha registrato un fatturato netto di 599 milioni di euro nel 2021, con una crescita dei ricavi a doppia cifra nel periodo 2018-21 e nel primo semestre 2022. Nel 2021, ha riportato un EBITDA adjusted di 84,8 milioni.