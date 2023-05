Assegno unico, arriva il conguaglio: cifra importante, ecco a chi

Assegno unico, un bonus in arrivo ma non per tutti: i riconteggi

Buone notizie per le famiglie che prendono l'assegno unico. Sono in arrivo degli incrementi da parte dell'Inps, si calcola una media di 272 euro totale in più per ogni avente diritto. Il contributo di maggio - si legge sul Messaggero - sale per tutti coloro che non hanno ancora incassato il cosiddetto premio alla nascita, l'ex bonus "mamma domani" che il governo ha inglobato nell'assegno, ma anche per chi quest'anno ha un Isee più basso di quando è entrato nella misura. Ci sono poi le maggiorazioni che spettavano a gennaio e febbraio per l'adeguamento al costo della vita e quelle non ancora arrivate per chi ha figli disabili, magari con condizioni che nel frattempo si sono aggravate. Insomma, con l'assegno di maggio verranno erogati sotto forma di conguaglio gli arretrati dovuti alle famiglie già da gennaio scorso.

L'Istituto nazionale di previdenza, appena commissariato dall'esecutivo, - prosegue il Messaggero - giustifica il ritardo parlando di "un'elevata mole di riconteggi". Il ricalcolo ha riguardato per l'esattezza 512 mila famiglie e complessivamente ha determinato un'erogazione aggiuntiva di circa 140 milioni. Non tutti però avranno soldi in più. L'Inps, infatti, sta anche recuperando gli importi erogati in misura superiore a quanto spettava. A 378.000 famiglie verrà chiesto di restituire 15 milioni di euro. Sono circa 41 euro a beneficiario. La somma sarà rateizzata in più tranche, il cui importo non sarà comunque mai superiore a un quinto del debito totale.