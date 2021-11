Assegno unico figli 2021 inps, bonus da 50 a 180 euro: da marzo le erogazioni

Assegno unico figli 2021, via libera da marzo

Via libera all'assegno unico figli 2021: il decreto attuativo del bonus che sostituirà le detrazioni fiscali e assegni al nucleo familiare. La procedura dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri la prossima settimana. Nello specifico, secondo quanto riportano fonti governative, il provvedimento ricalcherà il decreto legge ponte che ha anticipato a quest'anno, a partire da luglio, l'assegno unico 2021 per i figli minori: lo strumento entrerà a regime a partire dal 2022.

Inoltre, le stesse fonti governative spiegano che il decreto che attua la legge delega 46/2021 per il riordino delle misure a sostegno delle famiglie, approvata a marzo dello scorso anno con voto unanime del Parlamento, avrà poi bisogno di un passaggio nelle commissioni parlamentari competenti che dovrebbero esprimere il parere sull'assegno unico per i figli 2021 entro trenta giorni. In sostanza quindi per l'assegno unico per i figli le domande potrebbero partire già dal prossimo gennaio. Mentre, secondo i calcoli, le prime erogazioni potrebbero prendere il via dal mese di marzo.

Calcolo assegno unico figli 2021, bonus da 50 a 180 euro

Una volta appresa la data di consegna dell'assegno unico per i figli, sorge spontaneo chiedersi a quanto ammonterà l'importo, e le condizioni per richiederlo. L'assegno unico per i figli potrà essere richiesto da tutte le famiglie italiane: anche senza la presentazione dell'Isee, indicatore della situazione economica equivalente, si potrà ricevere l'erogazione minima.

Ma a quanto ammonta nel concreto? L'importo dell'assegno unico, secondo fonti governative potrebbe variare dal un minimo di 50 euro a un massimo che supera i 250 euro. In particolare, in base al calcolo dell'Isee, per i redditi più bassi, il bonus dovrebbe andare dai 175 ai 180 euro per i primi due figli, dai 250 ai 260 euro dal terzo in poi. Gli importi scendono invece progressivamente fino ai 50 euro a figlio per i redditi più alti.