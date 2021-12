Assegno unico figli 2022, dal 1° gennaio si può presentare la domanda all'Inps

Assegno unico 2022, da 1 gennaio si possono presentare le domande all'Inps: sarà distribuito dal 1° marzo

Da domani primo gennaio 2022 sara' possibile presentare le domande per l'assegno unico e universale per i figli a carico che sara' distribuito a partire dal primo marzo 2022, in coincidenza con il venir meno dell'assegno erogato dai Comuni ai nuclei familiari numerosi e l'applicazione in busta paga delle detrazioni fiscali per i figli fino a 21 anni di eta' (al ricorrere di certe condizioni).

Lo ricorda l'Inps dopo la pubblicazione in Gazzetta del decreto che introduce il nuovo strumento. L'assegno unico riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), autonomi, pensionati, disoccupati e inoccupati.