Dividendi assicurazioni, nuova stretta: per le cedole comunicazione all'Ivas

Passo avanti delle assicurazioni sui dividendi. L’Ivass, la vigilanza nazionale sul settore delle polizze, si allinea alla posizione dell’Esrb (l'European Systemic Risk Board, il Comitato europeo per il rischio sistemico) e dell’Eiopa (l'European Insurance and Occupational Pensions Authority, l'authority comunitaria delle assicurazioni) sulla questione dividendi e chiede estrema prudenza alle compagnie interessate alla distribuzione di cedole, al riacquisto di azioni proprie e a riconoscere componenti variabili delle remunerazioni, almeno sino al settembre 2021.

Non solo. In una lettera indirizzata al settore l’istituto guidato dal direttore generale della Banca d’Italia, Daniele Franco, scrive MF-Milano Finanza, richiede alla compagnie "che intendano intraprendere una delle suddette azioni, sia con riferimento all’esercizio 2019, sia a quello in corso, di valutarne gli impatti con attenzione e senso di responsabilità e di contattare in via preventiva l’Istituto per verificarne la compatibilità con gli obiettivi della raccomandazione".