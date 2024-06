Assicurazioni, raddoppiano i riscatti delle polizze vita per investire in Btp

L'impatto del rialzo dei tassi sul mercato delle polizze vita nel 2023

Nel 2023, il mercato delle polizze vita in Italia ha subìto importanti trasformazioni a causa del rialzo dei tassi di interesse. Un tale aumento dei tassi ha poi incentivato un notevole incremento dei riscatti delle polizze vita, che sono cresciuti del 63%, mentre la raccolta premi ha registrato una diminuzione di circa il 3%. Nonostante questi cambiamenti, la redditività del comparto è rimasta positiva, con un tasso del 12,6%, grazie anche al recupero delle quotazioni di mercato degli attivi.

Tuttavia, l'esperienza degli ultimi due anni ha messo in luce i rischi legati a determinati modelli di business del settore vita, specialmente quando sono presenti rendimenti garantiti e possibilità di riscatto senza penalità. Come riportato da HuffingtonPost, questi elementi possono creare tensioni significative quando le condizioni di mercato cambiano. In questo contesto il rialzo dei tassi di interesse, guidato dalla presidente della Bce Christine Lagarde, insieme alla strategia del ministro del Tesoro Giancarlo Giorgetti di collocare titoli di stato italiani tra i piccoli risparmiatori, ha ulteriormente accentuato tali tensioni.

Per tale motivo gli elevati rendimenti offerti dai Buoni del Tesoro Poliennali (BTP), come il BTP Valore, hanno rappresentato un'alternativa allettante per molti investitori italiani. Di conseguenza, molti hanno preferito riscattare le polizze vita per investire i propri risparmi in strumenti finanziari più remunerativi, con i BTP che hanno avuto un particolare successo nelle collocazioni.