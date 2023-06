Assicurazioni "Vita", primo bilancio in perdita: "Il sistema così non regge"

Assicurazioni "Vita", segno meno dopo dieci anni di attivo. Che succede?

Suona un primo campanello d'allarme sulle assicurazioni per la vita, un settore che ha sempre fatto registrare bilanci in attivo e il segno più nei conti correnti delle agenzie del settore. Per la prima volta dopo dieci anni - si legge sul Fatto Quotidiano - si registra una perdita nei bilanci globali delle gestioni "Vita". Il presidente dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), Luigi Federico Signorini, presentando la relazione annuale dell’autorità ha spiegato che “per la prima volta da dieci anni nel settore assicurativo italiano la gestione Vita ha chiuso in perdita: è passata da un utile di 4,3 miliardi a una perdita di 0,4″.

