Assist Digital accoglie Inspearit Italia nel proprio Gruppo: i dettagli dell'acquisizione

Assist Digital, leader europeo nei servizi end-to-end Customer Experience lungo tutto il ciclo di vita dei clienti e controllato da Ardian, è entusiasta di annunciare l'acquisizione di Inspearit Italia, una società di Management Consulting specializzata nell’offrire le competenze ed il supporto necessari per realizzare concretamente il valore di business atteso dai processi di trasformazione nelle organizzazioni.

Grazie alle competenze specialistiche maturate nell’ambito delle metodologie Agile@Scale Inspearit si è qualificata come Gold Partner di SAFe (Scaled Agile Framework) e offre consulenza, formazione e coaching per supportare i brand globali nel loro percorso di trasformazione.

Questa acquisizione strategica rafforza le capacità di Change Management Consulting di Assist Digital, migliorando la capacità di promuovere agilità aziendale, innovazione dei prodotti e performance organizzativa. I clienti di Assist Digital e di Inspearit beneficeranno di un'offerta di servizi più completa che integra l’expertise nella gestione della customer experience a 360 gradi e nell'implementazione di tecnologie innovative, con servizi avanzati di Consulting, Coaching e Training.

Si tratta della sesta acquisizione conclusa da Assist Digital che è cresciuta, in poco più di cinque anni, in modo esponenziale più che raddoppiando l’organico arrivando ad oltre 6000 dipendenti in Italia e in Europa e a un fatturato previsto a fine 2024 di circa 220 milioni di euro.

"Integrando Inspearit Italia, puntiamo a offrire un valore unico alle grandi imprese per cui operiamo attraverso soluzioni personalizzate che accelerano la trasformazione digitale e migliorano l'efficienza operativa. La centralità che Assist Digital pone all’utente finale del servizio, alla customer experience e alle nuove tecnologie in ambito Artificial Intelligence viene integrata con servizi consulenziali e di training certificati e con lunga esperienza in ambito di trasformazioni agili", afferma il nostro CEO, Francesca Gabrielli.

“Entrare a far parte del Gruppo Assist Digital è una grande opportunità per offrire ai clienti soluzioni ancora più complete e far scalare le trasformazioni organizzative agili anche dal punto di vista tecnologico” afferma il DG di Inspearit, Alessandro Amella.

Questa operazione sottolinea l’impegno di Assist Digital come partner di fiducia per le aziende che cercano di innovare e crescere in un mercato sempre più competitivo. Le aziende riceveranno pieno supporto nel loro percorso di trasformazione digitale e di adozione dell'agilità organizzativa, dalla consulenza strategica all'implementazione operativa dei programmi di Change Management, permettendo loro di sfruttare le opportunità emergenti e raggiungere efficacemente i loro obiettivi di business.